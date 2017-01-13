Парламентские будни
Повторно попавшихся в нетрезвом виде водителей – за решетку. Компенсация пострадавшим от реформы собственности. Право депутатов параллельно работать в муниципальных выборных органах. “Парламентские будни” в 14:05.
Последние новости парламентской недели:
- Повторно попавшихся в нетрезвом виде водителей будут отправлять за решетку – такой законопроект проект прошел первое чтение.
- В парламенте заговорили о необходимости компенсаций пострадавшим от реформы собственности.
- Рийгикогу настаивает на праве депутатов параллельно работать и в муниципальных выборных органах.
Ведущий – Ильдар Низаметдинов.
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