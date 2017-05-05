"За" и "против" железнодорожного суперпроекта RAIL BALTIC. Владельцам большегрузных автомобилей придется платить дорожный сбор. "Парламентские будни" в 14:05.

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"За" и "против" железнодорожного суперпроекта RAIL BALTIC – парламент готовится ратифицировать договор Балтийских стран о строительстве этой трассы.

С конца этого года владельцам большегрузных автомобилей придется платить дорожный сбор.

Ведущий – Ильдар Низаметдинов.