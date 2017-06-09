Парламентские будни
Новые министры и "новые" депутаты в парламенте. Налог на сладкие напитки. Ратификация договора о статусе американских военных в Эстонии. "Парламентские будни" в 14:05.
В этом выпуске:
- Новые министры и "новые" депутаты в парламенте – партия IRL затеяла большие кадровые перестановки.
- Правящие партии непреклонны в своем стремлении ввести налог на сладкие напитки.
- Ратификация договора о статусе американских военных в Эстонии прошла не вполне по плану – часть центристов сочла за лучшее не участвовать в голосовании.
Ведущий – Ильдар Низаметдинов
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