Парламентские будни
Критика налоговой политики коалиции. Депутаты на транспортной ярмарке в Москве. Запрет на разведение пушных зверей в Эстонии. День открытых дверей в Рийгикогу. "Парламентские будни" в 14:05.
В выпуске:
- Реформисты критикуют налоговую политику коалиции.
- Группа депутатов побывала в Москве на транспортной ярмарке.
- Идея запретить в Эстонии разведение пушных зверей не находит в парламенте понимания.
- В субботу в Рийгикогу – день открытых дверей.
Ведущий – Ильдар Низаметдинов.
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