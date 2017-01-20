Парламентские будни
Трудоустройство детей и подростков. О полномочиях парламентских следственных комиссий. Мартин Репинский – в Совете театра "Эстония”. “Парламентские будни” в 14:05.
Последние новости парламентской недели:
- Парламент намерен упростить условия трудоустройства детей и подростков.
- Желание Свободной партии расширить полномочия парламентских следственных комиссий не нашло понимания у других партий.
- Несмотря на изумление общественности, член Центристской фракции Мартин Репинский назначен в Совет театра "Эстония".
Ведущий – Ильдар Низаметдинов.
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