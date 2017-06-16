Парламентские будни
Узаконить "полосатые" списки кандидатов на выборах не удалась. Ратификация договора о строительстве RAIL BALTIC. Итоги весенней сессии Рийгикогу. "Парламентские будни" в 14:05.
В этом выпуске:
- Попытка узаконить т. н. "полосатые" списки кандидатов на выборах, то есть списки с одинаковым числом мужчин и женщин, не удалась.
- Парламент готов ратифицировать договор о строительстве железнодорожной супертрассы RAIL BALTIC.
- Итоги весенней сессии Рийгикогу подводит спикер Эйки Нестор.
Ведущий – Ильдар Низаметдинов.
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