Особый взгляд

Коалиционные переговоры в столице, директива ЕС о командированных работниках, вино в здании "Супер-министерства", повышение минимальной зарплаты. Министр здоровья и труда Евгений Осиновский делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей.

Неудавшиеся коалиционные переговоры в столице, судьба директивы ЕС о командированных работниках, вино в здании т. н. "Супер-министерства" и возможное повышение минимальной зарплаты.

Именно эти темы обсудим с министром здоровья и труда Евгением Осиновским в очередном выпуске "Особого взгляда".

Ведущий – Андрей Титов.