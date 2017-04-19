О популярности EKRE. НАТО: дополнительные силы в Эстонии. Таллинн – площадка для мероприятий российской оппозиции. Журналист Павел Иванов делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.

Что помогло партии EKRE подняться на третье место по популярности в стране? Действительно ли почти половина населения против развертывания дополнительных сил НАТО у нас в стране? И почему Таллинн становится площадкой для мероприятий российской оппозиции?

Об этом Артур Аукон будет дискутировать в прямом эфире с журналистом Павлом Ивановым.