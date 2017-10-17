Гостем передачи "Особый взгляд" будет ведущий политик Центристской партии Михаил Кылварт, ставший одним из главных действующих лиц на муниципальных выборах. Обсудим с ним результаты и то, как страна будет жить дальше, а политики строить отношения с электоратом и друг другом.

Ведущие – Артур Аукон и Андрей Титов.