Особый взгляд
Приглашение "Зеленых" к управлению Таллинном, жесткие действия полиции против человека с ножом, ID-карты как удар по имиджу э-государства, повышение зарплаты высокопоставленным чиновникам; русские в заложниках у эстонской политики. Особый взгляд вице-председателя партии "Зеленые Эстонии" Андрея Гудима в 14:05.
В этом выпуске:
- неожиданное приглашение "Зеленых" к управлению Таллинном;
- жесткие действия полиции против человека с ножом;
- ситуация с ID-картами как удар по имиджу э-государства;
- планируемое повышение зарплаты высокопоставленным чиновникам;
- русские в заложниках у эстонской политики.
Особый взгляд на эти и другие темы представит вице-председатель партии "Зеленые Эстонии" Андрей Гудим.
Ведущий – Андрей Титов.
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