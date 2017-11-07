Приглашение "Зеленых" к управлению Таллинном, жесткие действия полиции против человека с ножом, ID-карты как удар по имиджу э-государства, повышение зарплаты высокопоставленным чиновникам; русские в заложниках у эстонской политики. Особый взгляд вице-председателя партии "Зеленые Эстонии" Андрея Гудима в 14:05.