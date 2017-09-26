Особый взгляд
О местных выборах и непоколебимой вере в ИД-карты. Журналист Димитрий Кленский делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.
- Имеют ли моральное право баллотироваться те, у кого за плечами серьезные правонарушения?
- Закончится ли единоличное правление центристов в Таллинне, как это обещают последние рейтинги?
- Почему информация об уязвимости ИД-карт не поколебала веру жителей Эстонии в эти документы и электронные выборы?
- Что стоит за идеей лишить неграждан права голоса на муниципальных выборах?
Особый взгляд на эти и другие вопросы представит журналист и общественный деятель Димитрий Кленский.
Ведущие – Андрей Титов и Артур Аукон.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!