Особый взгляд
Новый состав мэрии Таллинна, противопоставление эстонцев и русских в политике, высокие зарплаты председателей волостных и городских собраний. Особый взгляд члена парламента и депутата Таллиннского горсобрания Дениса Бородича.
Новый состав мэрии Таллинна, противопоставление эстонцев и русских в политике, высокие зарплаты председателей волостных и городских собраний – особый взгляд на эти и другие темы представит член парламента и депутат Таллиннского горсобрания Денис Бородич.
Ведущий – Андрей Титов.
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