Новый состав мэрии Таллинна, противопоставление эстонцев и русских в политике, высокие зарплаты председателей волостных и городских собраний. Особый взгляд члена парламента и депутата Таллиннского горсобрания Дениса Бородича.

Новый состав мэрии Таллинна, противопоставление эстонцев и русских в политике, высокие зарплаты председателей волостных и городских собраний – особый взгляд на эти и другие темы представит член парламента и депутат Таллиннского горсобрания Денис Бородич.

Ведущий – Андрей Титов.