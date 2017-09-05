Расистское высказывание депутата парламента; отношение к коммунизму в Европе; Эстония отказала в аккредитации российскому СМИ; Сависаар – мэр Нарвы? Игорь Грязин делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей, зрителей и подписчиков. "Особый взгляд" в 14:05.

Расистское высказывание депутата парламента. Может ли Сависаар стать мэром Нарвы? Почему не все в Европе готовы назвать коммунистический режим преступным? Эстония отказала в аккредитации российскому СМИ – борьба с пропагандой или наезд на свободу слова? Особый взгляд на эти и другие темы в студии прямого эфира предложит острый на язык политик Игорь Грязин.

Ведущие – Артур Аукон и Андрей Титов.

Данная передача подготовлена в сотрудничестве с телеканалом ETV+.