Молодежный праздник песни и танца глазами русскоязычных жителей. Новые избирательные списки. Начало председательства Эстонии в ЕС. Павел Иванов делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.

Итоги XII Молодежного праздника песни и танца глазами русскоязычных жителей Таллинна, перспективы появления новых избирательных списков в столице и начало председательства нашей страны в ЕС. Именно эти темы будем обсуждать в прямом эфире с журналистом Павлом Ивановым.

Ведущий – Артур Аукон.