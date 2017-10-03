Этичность предвыборной рекламы, саммит по цифровым технологиям в Таллинне, Закон о совместном проживании, электронная военная сила. Историк Игорь Копытин делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.