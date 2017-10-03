Особый взгляд
Этичность предвыборной рекламы, саммит по цифровым технологиям в Таллинне, Закон о совместном проживании, электронная военная сила. Историк Игорь Копытин делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.
- Этичность предвыборной рекламы: противопоставления по национальному признаку, как это сделали реформисты, разные посылы разным группам, как это делают центристы, и попытки EKRE выглядеть либералами на этом фоне.
- Саммит по цифровым технологиям в Таллинне: удалось ли Эстонии на два дня стать центром Европы?
- Кому был нужен Закон о совместном проживании, почему сейчас его хотят отменить и что же будет дальше?
- Что такое электронная военная сила и правда ли, что Россия наступает на пятки странам НАТО и даже переигрывает их на этом поле?
Особый взгляд на эти и другие вопросы представит историк Игорь Копытин. Ведущий передачи – Андрей Титов.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!