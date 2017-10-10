Особый взгляд
Керсти Кальюлайд – год на посту. Бюджет 2018 года – дефицитный. ТОП самых богатых людей Эстонии. Административная реформа отбивает интерес к выборам. Гендиректор "Äripäev" Игорь Рытов делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.
- У Керсти Кальюлайд – ровно год на посту. Какого президента получила Эстония: первые итоги.
- Правительство сделало бюджет 2018 года дефицитным, использует для покрытия расходов резерв и слишком оптимистично настроено в отношении акцизных поступлений.
- ТОП самых богатых людей Эстонии: о чем говорят изменения в рейтинге?
- Административная реформа отбивает у избирателей интерес к выборам: какой будет явка?
Особый взгляд на эти и другие вопросы представит гендиректор "Äripäev" Игорь Рытов. Ведущие передачи – Артур Аукон и Андрей Титов.
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