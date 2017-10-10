Керсти Кальюлайд – год на посту. Бюджет 2018 года – дефицитный. ТОП самых богатых людей Эстонии. Административная реформа отбивает интерес к выборам. Гендиректор "Äripäev" Игорь Рытов делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.