Особый взгляд

Будет ли Эдгар Сависаар создавать новую партию? Нужно ли запрещать политическую рекламу в социальных сетях и почему многие в Эстонии так болезненно отреагировали на проведение российских военных учений "Запад – 2017"? Своим взглядом на эти вопросы поделится публицист Валерий Сайковский. Ведущий выпуска – Андрей Титов.

Передача подготовлена в сотрудничестве с телеканалом ETV+.