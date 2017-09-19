Особый взгляд
Эдгар Сависаар и партийные вопросы. Запрет на политрекламу. Военные учения "Запад - 2017". "Особый взгляд" в 14:05.
Будет ли Эдгар Сависаар создавать новую партию? Нужно ли запрещать политическую рекламу в социальных сетях и почему многие в Эстонии так болезненно отреагировали на проведение российских военных учений "Запад – 2017"? Своим взглядом на эти вопросы поделится публицист Валерий Сайковский. Ведущий выпуска – Андрей Титов.
Передача подготовлена в сотрудничестве с телеканалом ETV+.
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