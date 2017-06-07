Суд над Эдгаром Сависааром, "подсадные утки" на муниципальных выборах, создание сети обмена шприцев в столичных районах. Раймонд Кальюлайд делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.

Грядущий суд над Эдгаром Сависааром, "подсадные утки" на муниципальных выборах и создание сети обмена шприцев в столичных районах. Обсуждать эти и другие актуальные темы, а также отвечать на вопросы слушателей будем со старейшиной столичного района Пыхья-Таллинн Раймондом Кальюлайдом.

Ведущий – Артур Аукон.