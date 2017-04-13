Один из лидеров общественного мнения Эстонии делится своим взглядом на актуальные события текущей недели и отвечает на вопросы зрителей, слушателей и подписчиков социальных сетей. Премьера "Особого взгляда" – одновременно на Радио 4 и ETV+ в 14:05.

В этот четверг в 14:05 одновременно в эфир радиостанции Радио 4 и телеканала ETV+ выйдет пилотный выпуск совместного проекта "Особый взгляд". В студии на звонки слушателей и зрителей отвечает один из лидеров общественного мнения Эстонии.

Гость первого выпуска – спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Ведущие – журналисты Артур Аукон (Радио 4) и Андрей Титов (ETV+).

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