Суд над Эдгаром Сависааром, подготовка к местным выборам, мониторинг интеграции, эстонский язык с детского сада. Олеся Лагашина делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.

Суд над Эдгаром Сависааром, подготовка к местным выборам, мониторинг интеграции, эстонский язык с детского сада. Обсуждать эти и другие актуальные темы, а также отвечать на вопросы слушателей будем с главным редактором портала Rus.postimees.ee Олесей Лагашиной.

Ведущий – Андриан Череменин.