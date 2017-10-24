Особый взгляд
Коррупционные скандалы в Тарту, уголовники в Нарвском горсобрании, волна обвинений в домогательствах и туманные финансовые перспективы на следующий год. Депутат Рийгикогу Ольга Иванова делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.
В этом выпуске:
- Коррупционные скандалы в Тарту
- Уголовники в Нарвском горсобрании
- Волна обвинений в домогательствах
- Туманные финансовые перспективы на следующий год
Эти и другие темы обсудим с депутатом Рийгикогу Ольгой Ивановой. Ведущие – Артур Аукон и Андрей Титов.
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