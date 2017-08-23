Судьба серых паспортов и слухи об их отмене. Президентская критика в адрес всех политических сил. Журналист Павел Иванов делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.

Какая судьба ждет многострадальные серые паспорта и кому выгодно запускать слухи об их отмене? Об этом, а также о президентской критике в адрес всех политических сил будем говорить с журналистом Павлом Ивановым.

Ведущие – Артур Аукон.