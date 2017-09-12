Проходной балл для поступления в гимназию и политическая агитация в школе. Игорь Калакаускас делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.

Проходной балл для поступления в гимназию: станет ли высшая школьная ступень привилегией для самых успешных и как это скажется на профессионально-техническом образовании?

Об этом, а также о политической агитации в школе Артур Аукон и Андрей Титов будут говорить с учителем истории, публицистом Игорем Калакаускасом.

Передача подготовлена в сотрудничестве с телеканалом ETV+.