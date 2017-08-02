Предвыборная гонка и итоги визита вице-президента США в Эстонию. Виталий Белобровцев делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.

Предвыборная гонка набирает обороты. Что будет с Эдгаром Сависааром и его сторонниками, если они решат сформировать отдельный список на местных выборах. Об этом, а также о главных итогах визита вице-президента США в Эстонию будем говорить с медиаэкспертом Виталием Белобровцевым.

Ведущий – Артур Аукон.