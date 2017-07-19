Прямые президентские выборы, алкогольная политика государства, партия предпринимателей Эстонии. Политолог Пеэтер Тайм делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.

Нужны ли Эстонии прямые президентские выборы? К чему приведет алкогольная политика государства? Предприниматели Эстонии могут создать свою партию: чьи интересы она будет защищать? Политолог Пеэтер Тайм делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей.

Ведущий – Сергей Овченков.