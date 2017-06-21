Особый взгляд
Налог на сладкие напитки, дефицитный бюджет, будущее Фонда интеграции и миграции, строительство Rail Baltic. Виктория Ладынская делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей. "Особый взгляд" в 14:05.
Налог на сладкие напитки, дефицитный бюджет, будущее Фонда интеграции и миграции, а также строительство Rail Baltic – главные темы текущей недели обсудим с вице-председателем партии IRL Викторией Ладынской.
Ведущий – Артур Аукон.
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