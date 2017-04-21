Начало сексуальной жизни. Ответы на наши и ваши вопросы в прямом эфире. "Основной инстинкт" в 22:05.

В этом выпуске передачи мы поговорим о начале сексуальной жизни среди подростков. Как начать разговор на столь интимную тему и кто должен это делать – родители или специалисты? Какие мифы о сексе продолжают жить и как с ними бороться?

В нашей студии Егор Ермаков, представитель Музея здравоохранения, ответит в прямом эфире на наши и ваши вопросы.

Ведущая – Елизавета Тустановская.