Основной инстинкт
Как разнообразить секс? "Основной инстинкт" в 22:05.
Ролевые игры, секс-игрушки, эротические фильмы и литература. Что делать, если не хватает "перца", и все уже давно приелось? Как вдохнуть новую страсть в интимную жизнь после долгих лет брака? Об этом – в сегодняшней передаче "Основной инстинкт".
В студии прямого эфира – сексолог Имре Раммуль, который ответит на все ваши вопросы. Звоните в прямой эфир или отправляйте свои вопросы на электронный адрес передачи: instinkt@err.ee
Ведущие – Юлия Лукашенкина и Елизавета Тустановская.
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