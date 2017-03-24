Ролевые игры, секс-игрушки, эротические фильмы и литература. Что делать, если не хватает "перца", и все уже давно приелось? Как вдохнуть новую страсть в интимную жизнь после долгих лет брака? Об этом – в сегодняшней передаче "Основной инстинкт".

В студии прямого эфира – сексолог Имре Раммуль, который ответит на все ваши вопросы. Звоните в прямой эфир или отправляйте свои вопросы на электронный адрес передачи: instinkt@err.ee

Ведущие – Юлия Лукашенкина и Елизавета Тустановская.