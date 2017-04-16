На завершившемся фестивале Tallinn Music Week выступили и гости из Украины. Группа ONUKA (укр. "онука", внучка) создана в 2013 году. Инициатор и лицо группы – Наталия Жижченко. Она – вокалистка, автор музыки и текстов и главный идеолог. В проекте участвуют еще две девушки, играющие на ударных и клавишных. В расширенном составе в звучании вы различите еще и тромбон, валторну и бандуру.