В связи с прошедшим недавно Всемирным днем детской книги, мы решили посвятить очередной выпуск передачи детской литературе. У нас в гостях – главный редактор журнала Täheke, переводчик Илона Мартсон. Почему книги скандинавских авторов так популярны, о чем пишут современные детские писатели и как родителям относиться к новым литературным героям, которые так нравятся детям и так непонятны взрослым?

Ведущая – Варвара Сергеева.