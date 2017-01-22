Они и мы
Татьяна Евтюкова о популярном детском портале "Солнышко”. “Они и мы” в 10:05.
В этом выпуске мы познакомим вас с создательницей местного детского портала "Солнышко" Татьяной Евтюковой. Конечно, в интернете нет границ, но все же всегда приятно отметить, что популярный среди детей и их родителей ресурс solnet.ee делается именно в Эстонии.
Расскажем о том, как Татьяна осваивала эту новую для себя профессию, какую информацию там могут найти пользователи, и какой интересный конкурс там начнется совсем скоро.
Ведущая – Варвара Сергеева.
Список музыки
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