Они и мы

В этом выпуске наша гостья, психолог Олеся Гаранина расскажет почему важно не подавлять детские чувства. Как только ребёнок начинает проявлять "неудобные" родителю эмоции - злость, обида, недовольство, то нередко первая реакция мамы или папы это прекратить истерику, запретить кричать, порой даже обесценить повод, по которому ребёнок расплакался. Чем это чревато и как найти в себе силы для понимания и приятия «негативных» эмоций ребёнка, расскажем в нашей передаче. Ведущая Варвара Сергеева.