Они и мы

Они и мы

В этом выпуске поговорим о синдроме дефицита внимания и о том, где родители детей с таким диагнозом могут получить поддержку? Родители этих детей часто находятся в состоянии стресса, чувствуют вину, безысходность и отчаяние. Именно поэтому очень важно встречаться с другими семьями, где есть такие трудности, поддерживать друг друга и обмениваться опытом. О бесплатных группах поддержки рассказывает Сирье Гроссманн-Лоот, семейный терапевт и заведующая Детским фондом, которая вот уже 11 лет ведёт эти группы. Ведущая Варвара Сергеева.