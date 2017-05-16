Они и мы
Кем стать, где учиться, как найти мотивацию для того, чтобы продолжить образование. "Они и мы" в 16:05.
Этот выпуск передачи будет интересен абитуриентам и их родителям. Совсем скоро уже бывшие школьники будут стоять перед выбором – кем стать, где учиться, как найти мотивацию для того, чтобы продолжить образование.
Наша гостья – психолог и консультант по карьере – Елизавета Дульберг расскажет, как она помогает школьникам определиться с важным решением.
Ведущая – Варвара Сергеева.
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