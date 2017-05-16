Кем стать, где учиться, как найти мотивацию для того, чтобы продолжить образование. "Они и мы" в 16:05.

Этот выпуск передачи будет интересен абитуриентам и их родителям. Совсем скоро уже бывшие школьники будут стоять перед выбором – кем стать, где учиться, как найти мотивацию для того, чтобы продолжить образование.

Наша гостья – психолог и консультант по карьере – Елизавета Дульберг расскажет, как она помогает школьникам определиться с важным решением.

Ведущая – Варвара Сергеева.