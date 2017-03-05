В этом выпуске поговорим о синдроме дефицита внимания и о том, где родители детей с таким диагнозом могут получить поддержку? "Они и мы" в 10:05.

Родители этих детей часто находятся в состоянии стресса, чувствуют вину, безысходность и отчаяние. Именно поэтому очень важно встречаться с другими семьями, где есть такие трудности, поддерживать друг друга и обмениваться опытом. О бесплатных группах поддержки рассказывает Сирье Гроссманн-Лоот, семейный терапевт и заведующая Детским фондом, которая вот уже 11 лет ведёт эти группы.



Ведущая Варвара Сергеева.