Член правления Социал-демократической партии Эстонии, министр внутренних дел Андрес Анвельт отвечает на вопросы слушателей. "Один на один" в 14:05.

Один на один с Андресом Анвельтом. Народные избранники продолжают отвечать на вопросы слушателей в прямом эфире.

В этот четверг в нашей студии появится член правления Социал-демократической партии Эстонии, министр внутренних дел Андрес Анвельт, и у каждого из вас будет возможность пообщаться с ним напрямую!