Глава Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский отвечает на вопросы слушателей. "Один на один" в 14:05.

Один на один с Евгением Осиновским. Народные избранники продолжают отвечать на вопросы слушателей в прямом эфире.

Уже в этот четверг в нашей студии появится глава Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский, и у каждого из вас будет возможность пообщаться с ним напрямую!