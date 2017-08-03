Один из инициаторов создания избирательного союза "Таллинн 2037" Евгений Криштафович отвечает на вопросы слушателей.

Народные избранники продолжают отвечать на вопросы слушателей. Один на один. В прямом эфире.

Уже в этот четверг в нашей студии появится один из инициаторов создания избирательного союза "Таллинн 2037" Евгений Криштафович, и у каждого из вас будет возможность пообщаться с ним напрямую!

Один на один с Евгением Криштафовичем в 14:05.