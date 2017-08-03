Один на один
Один из инициаторов создания избирательного союза "Таллинн 2037" Евгений Криштафович отвечает на вопросы слушателей.
Народные избранники продолжают отвечать на вопросы слушателей. Один на один. В прямом эфире.
Уже в этот четверг в нашей студии появится один из инициаторов создания избирательного союза "Таллинн 2037" Евгений Криштафович, и у каждого из вас будет возможность пообщаться с ним напрямую!
Один на один с Евгением Криштафовичем в 14:05.
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