О вкусах спорят

В очередном выпуске передачи меломаны снова услышат образцы разнообразного музыкального юмора – от пародии до юмора Кафки, который даже специалисты затрудняются классифицировать. Если говорить о стилистическом разнообразии музыкальных произведений, то прозвучит музыка от барокко до джаза, от классики до фольклора, музыка от XVII до XXI века.

Автор – Ирина Свенссон.