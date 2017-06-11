Саксофон – безграничен. Классика и джаз в исполнении лучших саксофонистов. "О вкусах спорят" в 21:05.

"Любой музыкальный инструмент ограничен по звуковым возможностям, а саксофон – безграничен. Он мощный, нежный, быстрый, ловкий, певучий – он разнообразный... Саксофон как хамелеон, он может преображаться в различных красках и сочетаниях..." Эта характеристика саксофона, которая принадлежит основательнице российской саксофоновой школы Маргарите Шапошниковой, в полной мере отражена в очередном выпуске программы.

Меломаны услышат классику и джаз (латвийских композиторов, Дебюсси, Мусоргского, Паркера, Пьяццолы и Маллигана, Григорьевой, Гагнидзе и Дона Байеса) в исполнении лучших саксофонистов, в том числе и автора цитаты, вдохновившей автора передачи.