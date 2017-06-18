О контрабасе. Сольные, камерные и оркестровые произведения академической музыки и джаз. "О вкусах спорят" в 21:05.

Без этого инструмента, в конце XVII века заменившего в оркестрах басовые виолы, сегодня немыслимы ни камерный, ни симфонический оркестры, ни биг-бенд, ни классическое джазовое трио. Для этого инструмента композиторы пишут концерты, камерные и сольные сочинения, об этом инструменте (редкий случай) написана театральная пьеса – я говорю о знаменитой пьесе Патрика Зюскинда "Контрабас", в начальной сцене которой с проигрывателя звучит 2-я симфония Брамса. А знаете ли вы, друзья, что отец великого немецкого композитора был контрабасистом?

Об этом и многом другом пойдет речь в новом выпуске программы, посвященном контрабасу, а также прозвучат сольные, камерные и оркестровые произведения академической музыки и джаз.

Автор – Ирина Свенссон.