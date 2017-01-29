Невзирая ни на какие обстоятельства, программа "О вкусах спорят" продолжает шутить и развлекать меломанов как умеет. В новом выпуске любители самой разной музыки услышат забавные песни Шуберта и "музыкальный портрет" этого выдающегося композитора эпохи романтизма, написанный классиком эстонской музыки ХХ века Раймо Кангро. Прозвучат вокальные сатиры Даргомыжского, рэг-тайм композиции американца Генри Филлмора, который сочинял под множеством псевдонимов, но вошел в историю как "отец трюков на тромбоне", фрагменты иронических, саркастических и просто веселых сочинений современных эстонских композиторов, а под занавес любители популярной музыки услышат ремейк известной песни "Я начинаю шутить" из репертуара легендарной группы Bee Gees.

Автор – Ирина Свенссон.