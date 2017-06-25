О контрабасе. Музыка, созданная для контрабаса, переложения, оркестровые произведения. "О вкусах спорят" в 21:05.

Продолжая разговор о контрабасе, автор программы предлагает вниманию меломанов как музыку, созданную специально для этого удивительного музыкального инструмента ("Слон" Сен-Санса, кроссовер-пьеса Эдгара Мейера, сольная джазовая композиция), так и переложения (Виолончельная сюита Баха, "Лебедь" Сен-Санса) и оркестровые произведения (Беолиоз, Мендельсон, Шуберт), немыслимые без партии контрабаса.

Автор – Ирина Свенссон.