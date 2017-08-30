Ставка на Восточное партнерство. Хватит ли у Евросоюза средств, чтобы продолжать оказывать помощь бывшим странам Советского союза. "Новый Старый Свет" в 14:05.

Эстония продолжает делать ставку на Восточное партнерство. Уже осенью в Таллинне пройдет сразу несколько встреч на высшем уровне, посвященных этой теме. Однако, главный вопрос по-прежнему звучит так: хватит ли у Евросоюза средств, чтобы продолжать оказывать помощь бывшим странам Советского союза.

Ведущий – Артур Аукон.