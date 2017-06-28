Новый Старый Свет

Сегодня в выпуске мы будем говорить о бюджете Европейского союза и тех средствах, которые получает наша страна. Начиная с 2004 года, когда мы вступили в ЕС, из структурных фондов Эстония получила порядка 7 миллиардов евро. Но что нас ждет дальше? Сколько денег нам выделят после 2020 года, когда, во-первых, Великобритания уже покинет содружество, а во-вторых, в ЕС начнется новый финансовый период и появятся новые правила выделения европейских грантов?

Ведущий – Артур Аукон.