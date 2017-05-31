Новый Старый Свет
Единый цифровой рынок в ЕС: отмена мобильного роуминга, создание единой системы электронного документооборота. Интернет-безопасность и геоблокировка. "Новый Старый Свет" в 14:05.
С 15 июня мобильный роуминг в Евросоюзе будет отменен. Это часть общей концепции единого цифрового рынка в ЕС, которая, впрочем, далеко не ограничивается одной лишь мобильной связью. Следующий этап – создание единой европейской системы электронного документооборота, которая позволит сэкономить миллиарды евро.
Об этом, а также об интрнет-безопасности, геоблокировке и прочих атрибутах жизни в сети будем говорить в очередном выпуске передачи. Не пропустите!
Ведущий – Артур Аукон.
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