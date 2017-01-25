Новый Старый Свет

С 1 июля 2017 года Эстония станет председателем Европейского союза. Окончательная программа действий еще находится в разработке, однако в этом месяце кабинет министров утвердил основные приоритеты нашей страны на посту председателя Совета ЕС. В числе приоритетов – развитие предпринимательской среды, борьба с терроризмом и организованной преступностью, развитие единого цифрового рынка и создание благоприятной среды для свободного движения рабочей силы.

Об этом и не только рассказывают премьер-министр Эстонии Юри Ратас, вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип и глава представительства Еврокомиссии в Эстонии Кейт Касеметс.

Ведущая – Юлия Балий.