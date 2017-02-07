ТРШ не будет ходатайствовать о преподавании на русском

После тщетных попыток сохранить русский в качестве основного языка обучения, таллиннская Тынисмяэская реальная школа отказалась подавать очередное прошение. На прошлой неделе стало известно, что соответствующие ходатайства в горсобрание столицы направили две школы: Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия. Согласно процедуре, горсобрание должно рассмотреть прошение и передать его на обсуждение в правительство. В понедельник попечительский совет Тынисмяэской реальной школы принял решение не следовать этому примеру, сославшись на то, что предложенный правительством пилотный проект недоработан. Комментирует председатель попечительского совета Юлия Генно: