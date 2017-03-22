День воды в ТВТШ

Международный день воды отмечается по инициативе ООН с 1993 года, чтобы обратить внимание общественности на значимость пресной воды в мире, а также способствовать бережному использованию запасов воды на планете. В этом году день проходит под девизом «Давайте экономить воду!-. Сегодня в Таллиннской высшей технической школе состоится тематическая конференция на тему водных ресурсов Эстонии. Подробнее об этом рассказывает технолог пищевого производства Галина Борисова: