Характер проблем, которые беспокоят жителей Эстонии, изменился

Согласно опросу, проведенному фирмой ТНС ЭМОР по заказу Евробарометра, осенью 2016 года, среди жителей Эстонии полностью доверяли европейскому союзу 44 процента опрошенных граждан. Европейская комиссия заказывает подобное исследование два раза в год, с целью сопоставить мнения и взгляды жителей ЕС. Как показывают данные исследования, количество эстоноземельцев, доверяющих ЕС осталось практически на том же показателе. Однако, изменился рейтинг проблем, которые беспокоят жителей Евросоюза, в том числе и Эстонии. Подробнее об этом рассказал руководитель исследований социологической фирмы TNS Emor Айвар Воог: